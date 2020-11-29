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İnönü üniversitesinde fakülte mezunlarıyla toplantı

MALATYA HABERLERİ  | 29.11.2020 12:43 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi’nde bölüm ders müfredatlarının güncel ekonomik ve sosyal şartlara ve akademik gelişmelere uygun olarak güncellenebilmesi amacıyla fakülte mezunlarının katıldığı paydaş toplantısı gerçekleştirildi.Çevrim içi (online) gerçekleştirilen toplantıya, İktisadi ve İdari Fakültesi Dekanı Prof.

İnönü üniversitesinde fakülte mezunlarıyla toplantı

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi’nde bölüm ders müfredatlarının güncel ekonomik ve sosyal şartlara ve akademik gelişmelere uygun olarak güncellenebilmesi amacıyla fakülte mezunlarının katıldığı paydaş toplantısı gerçekleştirildi.
Çevrim içi (online) gerçekleştirilen toplantıya, İktisadi ve İdari Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Doç. Dr. Oğuzhan Göktolga, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, İnönü Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Türk, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefa Usta, İnönü Üniversitesi Ekonometri Bölümü Arş. Gör. Dr. Esra Canpolat Gökçe, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Nuh Boyraz, Sayıştay Denetçisi Emrah Enez, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, RTA Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Enes Perçin ve İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Rabia Seçkin katıldı.
Toplantıda, fakültedeki bölümlerin ders programlarının genel değerlendirmesi yapıldı. Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin mezuniyet sonrası iş hayatındaki öneminin ele alındığı toplantıda ayrıca eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin fakülteden daha donanımlı olarak mezun olmasına yönelik öneriler değerlendirildi.

İnönü üniversitesinde fakülte mezunlarıyla toplantı

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