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İnönü Üniversitesi’nde Turuncu Bayrak ödülü

MALATYA HABERLERİ  | 30.08.2020 12:53 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde “Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak) ödülü almaya hak kazanan Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve İletişim Fakülteleri törenle ödüllerini aldı.İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törene, Rektör Prof.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde “Mekanda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak) ödülü almaya hak kazanan Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve İletişim Fakülteleri törenle ödüllerini aldı.
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Engelsiz İnönü Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ilkım ve ödül alan fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ödül alan fakülteleri tebrik etti. Kızılay, “Mekânda erişilebilirlik alanında alınan başarıları çok önemsiyoruz. Temennimiz bu başarıların gelecek yıllarda devam etmesi ve eğitim alanında da bayrak ödülü alınması” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi’ndeki her bireyin sorunlarına yerinde çözüm bulunmaya çalışıldığına dikkat çeken Kızılay, “Bu anlamda Engelsiz İnönü Koordinatörlüğümüzü kutluyorum. İnönü Üniversitesi artık bu coğrafyada en çok tercih edilen öncü Üniversite” diye konuştu.
Tören, ödüllerin fakülte yöneticilerine takdiminin ardından sona erdi.

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