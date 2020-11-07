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İnönü Üniversitesinde yeni atamalar

MALATYA HABERLERİ  | 07.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinde (İBTAM) müdür atamaları yapılarak devir teslim törenleri gerçekleştirildi.Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinde (İBTAM) müdür atamaları yapılarak devir teslim törenleri gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinde (İBTAM) müdür atamaları yapılarak devir teslim törenleri gerçekleştirildi.
Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dekan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinde (İBTAM) müdür atamaları yapılarak devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Yapılan yeni görevlendirmeler sonucunda Hukuk Fakültesi’ne Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, İBTAM’a ise Doç. Dr. Olcay Kızılaslan atandı.

Hukuk Dekanı Akdemir oldu
Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Genel Sekreter Mustafa Gezer ile Hukuk Fakültesi akademik personelleri katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini vekaleten yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’e plaket takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Hukuk Fakültesi’ne yeni dekan olarak atanan Prof. Dr. Bünyamin Akdemir’e çiçek takdim ederek başarılar diledi. Prof. Dr. Bünyamin Akdemir ise Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’e çiçek takdim ederek Hukuk Fakültesi’ne hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiğini belirtti.

Sağlık Bilimlerine Aydoğdu müdür oldu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Genel Sekreter Mustafa Gezer katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Yusuf Türköz’e plaket takdim ederek Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Prof. Dr. Yusuf Türköz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne yeni müdür olarak atanan Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu’ya çiçek takdim ederek başarılar diledi. Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu ise Prof. Dr. Yusuf Türköz’e çiçek takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

İBTAM’a Kızılaslan müdür olarak atandı
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Merkezinde (İBTAM) gerçekleştirilen törene ise Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen ile Genel Sekreter Mustafa Gezer katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Özdemir’e plaket takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Özdemir ise merkeze yeni müdür olarak atanan Doç. Dr. Olcay Kızılaslan’a çiçek takdim ederek başarılar diledi. Doç. Dr. Olcay Kızılaslan ise Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Özdemir’e çiçek takdim ederek hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

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