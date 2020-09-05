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İnönü Üniversitesi’ne 7 ödül

MALATYA HABERLERİ  | 05.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile toplam 7 dalda ödül aldı.İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında İnönü Üniversitesi’nden birincilik ödülü alan projeler şöyle belirtildi: "Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Mehmet Önder, Muhammet Tarık Yıldız ve Murat Can Işık’ın yer aldığı Dr.

İnönü Üniversitesi’ne 7 ödül

Malatya İnönü Üniversitesi, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında, 3 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile toplam 7 dalda ödül aldı.
İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında İnönü Üniversitesi’nden birincilik ödülü alan projeler şöyle belirtildi: "Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Mehmet Önder, Muhammet Tarık Yıldız ve Murat Can Işık’ın yer aldığı Dr. Öğr. Üyesi Teoman Karadağ’ın akademik danışmanlığını üstlendiği ekibimiz ile Sağlık Alanında katıldığımız “İnsülin Enjektörü İçin Medikal Akıllı Termos”, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Bozdemir’in yer aldığı Dr. Öğr. Üyesi Olgun Sadık’ın akademik danışmanlığını üstlendiği ekibimiz ile Eğitim Alanında katıldığımız “Okul Öncesi ve İlköğretim Öğrencilerine Algoritmik Düşünme Becerisi Kazandıran Mobil Oyun: Kodlama Hikayesi”, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Ahmet Kızılkaya ’nın yer aldığı Doç. Dr. Mahir Uzun’un akademik danışmanlığını üstlendiği ekibimiz ile Makine İmalatı ve Otomotiv Alanında katıldığımız “Drone kaynak ve muayene makinesi tasarımı” projeleri Erzurum Bölge Finallerinde Sağlık, Eğitim ve Makine İmalatı ve Otomotiv alanlarında birincilik ödülü aldı”
İkincilik ödülü alan projeler de şunlar: “Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Güleser Gürler ve Furkan Atik’in yer aldığı Doç. Dr. Mahir Uzun’un akademik danışmanlığını üstlendiği ekibimiz ile Makine İmalatı ve Otomotiv Alanında katıldığımız “Tek Renkte Basım Yapan Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisine Farklı Renklerde Basım Yapabilme İnovasyonu”, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Mustafa Emre Ergüleç, Kemal Karadeniz ve Ferhat Kurt’un yer aldığı Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Zengin’in akademik danışmanlığını üstlendiği ekibimiz ile Sağlık Alanında katıldığımız “Merhaba Dünya” projeleri Erzurum Bölge Finallerinde Sağlık ve Makine İmalat ve Otomotiv alanlarında İkincilik ödülü aldı.”
Üçüncülük ödülü alan projeler de şunlar: “Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Elvan Çelik ve Feyza Hilal Bircan’ın yer aldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ MYO Bilgisayar Programcılığı Bölümünden Öğr. Gör. Harun Bayer’in akademik danışmanlığını üstlendiği ekip ile Makine İmalatı ve Otomotiv Alanında katıldığı “Bas-İt Tek Pedal” ve Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerin Ümit Elbir’in yer aldığı Sağlık Alanında katıldığımız “strabismus terapi.” projeleri Erzurum Bölge Finallerinde Sağlık ve Makine İmalat ve Otomotiv alanlarında üçüncülük ödülü aldı.”
Bölge sergisinde birincilik ödüllerini alan projelerin, Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest etkinliğinde yapılacak olan Türkiye Final Yarışmasına katılacakları kaydedildi.

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