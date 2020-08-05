YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

MALATYA HABERLERİ  | 05.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 14 öğretim üyesi alınacak.İnönü Üniversitesi’ne alınacak olan 14 öğretim üyesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca akademik eleman alınacaktır.

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 14 öğretim üyesi alınacak.
İnönü Üniversitesi’ne alınacak olan 14 öğretim üyesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca akademik eleman alınacaktır. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.
Müracaatın 12 Ağustos’ta sona ereceği hatırlatılırken, söz konusu adayların üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra başvuru yapacakları kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Konak’ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Malatya Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:26
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:09

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Eren Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.