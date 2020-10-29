YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

İnönü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt’un tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, ilçe Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt günün anlam önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

Eskişehir İnönü İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt’un tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, ilçe Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt günün anlam önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Kurt’un konuşmalarının ardından öğrenciler tarafında hazırlanan şiir ve kompozisyonların okunması ile devam eden tören Cumhuriyet Oratoryosun gösterisi ile sona erdi.
Tören sonrası Kaymakam Kurt ile birlikte ilçe sakinlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlayan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün ve yarına da devletine sahip çıkamaya devam edeceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Otomobil elektrik direklerine çarptı: 1 yaralı
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
Biga’da bir okula ’okulum temiz’ belgesi verildi
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Güler’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:47
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:26
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
Uzaktan eğitime ücretsiz destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
Odunpazarı’ndan cadde kesişimine Atatürk silueti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de 3 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Eskişehir'de 3 uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.