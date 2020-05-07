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İnönü’de baharın müjdecisi laleler göz kamaştırıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 13:24 | Son Güncelleme

İnönü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kış aylarında dikimini gerçekleştirdiği laleler havaların ısınması ile birlikte açarak ilçeye ayrı bir görünüm kazandırdı.Eskişehir İnönü ilçesinde baharın gelişiyle birlikte belediye tarafından dikilen lale ve diğer çiçek türlerinin açması ilçede görsel güzelliğin oluşmasına neden oldu.

İnönü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kış aylarında dikimini gerçekleştirdiği laleler havaların ısınması ile birlikte açarak ilçeye ayrı bir görünüm kazandırdı.
Eskişehir İnönü ilçesinde baharın gelişiyle birlikte belediye tarafından dikilen lale ve diğer çiçek türlerinin açması ilçede görsel güzelliğin oluşmasına neden oldu. İnönü Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı, Anıt Park, Cumhuriyet Meydanı, Belediye Hizmet Çarşısı, Pazaryeri Park, Hamamönü ve Karargah Müzesi’ne Lale, Sümbül, Yıldız Çiçeği, Menekşe ve Petunya dikildi. Havaların ısınmasıyla birlikte açan çiçekler sayesinde ilçede bulunan park ve bahçeler rengarenk oldu. İnönü Belediyesi ekipleri tarafından park ve yeşil alanlarda da bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.
İlçe sakinleri park ve bahçelerde açan çiçeklerin ilçeye görsel güzellik kattıklarını belirterek çalışmalarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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