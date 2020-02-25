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İnönü’de ‘Çorbalı Bozalı Akşam Sohbetleri’

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.02.2020 13:13 | Son Güncelleme

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnönü Oklubalı Mahallesi üreticilerine Eskişehir Bozası ikram edilerek sohbet toplantısı düzenlendi.Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

İnönü’de ‘Çorbalı Bozalı Akşam Sohbetleri’

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnönü Oklubalı Mahallesi üreticilerine Eskişehir Bozası ikram edilerek sohbet toplantısı düzenlendi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, ‘Çorbalı Bozalı Akşam Sohbetleri’ toplantısında yaptığı konuşmada, köy odaları ve kahvehanelerinde unutulmaya yüz tutan eski sohbetleri hatırlatmak ve devlet-vatandaş bütünleşmesini sağlamak amacıyla çorba ve geleneksel Eskişehir Bozası ikramı eşliğinde toplantı yaptıklarını ifade etti. Müdür Sever, soğuk kış gecelerini bir nebze de olsa ısıtmak, üreticilerimizin ihtiyaç ve sorunlarını tespit ederek çözüm aramak için İnönü ilçesinde bir arada bulunmaktan ve özellikle kadın üreticiler tarafından çiçekle karşılanmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Bakanlık tarafından 2020 yılında uygulamaya konulan bir takım yeniliklerden de bahseden İl Müdürü Dr. Sever, sorulan her soruya cevap verebilecek yetkililerle toplantılara katıldığını belirterek bu nedenle üreticilerin tarım ve hayvancılıkla ilgili kafalarında soru işareti oluşturan her konuyu kendilerine rahatça sorabileceklerini ifade etti.
Dr. Sever’in konuşmasının ardından havza bazında tarımsal ürün desteklemeleri, hububat zararlıları, mera alanlarının kullanılması, buzağı ölümleri ve buzağı ölümlerinin engellenmesi, hayvansal üretim desteklemeleri, hayvansal hastalık ve zararlıları, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık konularıyla ilgili üreticilerle bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Üreticilerimize söz verilerek ihtiyaç ve sorunlar hakkında bilgi alınırken toplantı karşılıklı soru-cevap ve sohbet ortamında devam etti.
Toplantı sonunda Oklubalı Mahalle Muhtarı Recep Ekincioğlu ve mahalle sakinleri, bu şekilde verimli ve samimi bir ortamda yapılan toplantı için İl Müdürü Sever’e teşekkür ettiler.
Oklubalı Mahallesinde düzenlenen ‘Çorbalı Bozalı Akşam Sohbetleri’ toplantısına; İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol, İnönü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Karataş, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, Oklubalı Mahalle Muhtarı, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeller ile kadın üreticilerin de aralarında bulunduğu üretici grubu katıldı.

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