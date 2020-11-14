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İnönü’de Korona virüs denetimleri devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.11.2020 14:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’in İnönü ilçesinde de Korona virüs denetimlerine devam ediliyor.Denetimler ilçede toplu kullanılan ve vatandaşlara hizmet veren işletmeler, market, lokanta, fırın, berber ve kıraathanelerde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’in İnönü ilçesinde de Korona virüs denetimlerine devam ediliyor.
Denetimler ilçede toplu kullanılan ve vatandaşlara hizmet veren işletmeler, market, lokanta, fırın, berber ve kıraathanelerde gerçekleştirildi. Ayrıca denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.
Denetime; İnönü İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve ilçe kurum amirleri de katıldı.

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