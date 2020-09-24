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İnönü’de Korona virüs denetimleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor.İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi İnönü ilçesinde de korona virüs denetimlerine devam ediliyor.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi İnönü ilçesinde de korona virüs denetimlerine devam ediliyor. Denetim, ilçedeki market, lokanta, fırın, berber ve kıraathaneler olmak üzere vatandaşların yoğun kullanım alanlarında gerçekleştirildi. Ayrıca denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.
Denetime İnönü İlçe Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, İlçe Emniyet Amiri Hayati Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Samet Özkan ve ilgililer katıldı.

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