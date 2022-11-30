YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü’de muhtarların ihtiyaç ve talepleri dinlendi

İnönü’de muhtarların ihtiyaç ve talepleri dinlendi

30.11.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural başkanlığında İnönü’de yapılan ve muhtarların katıldığı toplantıda ilçedeki ihtiyaç ve talepler değerlendirildi.

İnönü’de muhtarların ihtiyaç ve talepleri dinlendi

İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesi yapıldı.

Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, eksiklerin giderilmesi noktasında muhtarların kendilerine ilettikleri sorunlara verdikleri önemi belirterek, sorunların imkânlar ölçüsünde ilgili kurum yetkilileri tarafından çözüme kavuşturulacağını bildirdi.
Toplantıya İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir Emniyet’i Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı yaptıEskişehir Emniyet’i Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı yaptı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölüKahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü
Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybettiAğaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Kasım Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:51
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:05
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.