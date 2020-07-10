YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. İnönü’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

İnönü’de sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Toplum sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına salgının ilk gününden itibaren aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden İnönü Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla ilçe merkezinde ve yeni oluşan mahallelerin tamamında larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Eskişehir İnönü Belediyesi ilçede sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Toplum sağlığını tehdit eden korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına salgının ilk gününden itibaren aralıksız ve yoğun bir şekilde devam eden İnönü Belediyesi ekipleri, diğer taraftan da vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla ilçe merkezinde ve yeni oluşan mahallelerin tamamında larva, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Mudanya Myrleia için imzalar atıldı, kazı çalışmaları başlıyor

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Tayini çıkan hakimler Kaymakam Kaya’ya veda etti

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Edremitli hayırseverlerden eğitime büyük destek

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:32
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:18

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
Ayça Eczanesi
Tepebasi
Bizim Eczanesi
Odunpazari
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Turuncu Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.