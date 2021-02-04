YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi seminer

İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi seminer

04.02.2021 16:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnönü’de ‘Türkiye-ABD İlişkileri’ konulu çevrim içi seminer

2020-2021 Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

2020-2021 Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Seminer, İnönü Üniversitesi resmi Youtube kanalından yayımlandı.
Türkiye’nin dış politikasının, dış ilişkilerinin anlaşılması için Türkiye-ABD ilişkilerine özellikle bakılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Baharçiçek, 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan yenidünya düzeninin en belirleyici aktörlerinin başında Amerika Birleşik Devletleri’nin geldiğini söyledi.
Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek,“Son yetmiş beş yıllık dönemde Türkiye’nin dış politikasında Türkiye-ABD ilişkileri her zaman önemli bir yer almıştır. Bu süreçte de bu ilişkilerin aslında zannedilenden daha fazla sorunlu bir ilişki olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.
ABD’nin ödemesi yapılan F35 savaş uçaklarını Türkiye’ye teslim etmemesi ve bazı bakanlara ambargo uygulamasının yanı sıra Türkiye’nin savaştığı terör örgütlerine ABD’nin silah yardımı yapmasının iki ülke arasında yaşanan olumsuz gelişmelerin örnekleri olduğunu vurguladı. ABD’nin düşman kategorisinde gördüğü ülkelere uyguladığı birtakım yaptırımları Türkiye’ye de uyguladığını ifade eden Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, “Soğuk Savaş döneminden sonra özellikle son yirmi yılda Türkiye ve ABD’nin bölgedeki çıkarları birçok konuda farklılaşmaya başladı. ABD, Türkiye’nin bölgede güçlü bir aktör olmasını, bölgenin sorunlarını çözmesinde güçlü bir rol oynamasını, bölgedeki diğer güçlü devletler ile iyi ilişkiler kurmasını istemiyor. Enerji kaynakları konusunda ABD ile Türkiye’nin çıkarları uyuşmuyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Türkiye’nin bilhassa soğuk savaş döneminden sonra millî çıkarlarına uygun politikalar yürüttüğünü belirterek sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:22
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:17

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Vali Konağı Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

RADER’den Güder’e istişare ziyareti

RADER’den Güder’e istişare ziyareti

Yeşilyurt ilçesi nüfusu ile 23 kenti geride bıraktı

Yeşilyurt ilçesi nüfusu ile 23 kenti geride bıraktı

Şiirle hizmet teşekkürü

Şiirle hizmet teşekkürü

Başkan Güder’e yatırım teşekkürü

Başkan Güder’e yatırım teşekkürü

Kırathanede sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ceza

Kırathanede sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye ceza

Yeşilyurt Belediye radyosu yayına başladı

Yeşilyurt Belediye radyosu yayına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.