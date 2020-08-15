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İnönü’de yol yapım çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Eskişehir İnönü ilçesinde çiftçilerin sıkça kullandığı İstasyon yolu üzerinde bulunan köprüde meydana gelen bozulmalar onarıldı.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri ile İstasyon yolu üzerinde bulunan köprünün giriş ve çıkış noktalarında meydana gelen yol bozulmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından onarıldı.

İnönü’de yol yapım çalışmaları

Eskişehir İnönü ilçesinde çiftçilerin sıkça kullandığı İstasyon yolu üzerinde bulunan köprüde meydana gelen bozulmalar onarıldı.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un girişimleri ile İstasyon yolu üzerinde bulunan köprünün giriş ve çıkış noktalarında meydana gelen yol bozulmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından onarıldı. Ekiplerin gayretli çalışmaları sonrası bir günde yapımı tamamlanan ve çiftçilerin sıklıkla kullandığı yolda yama asfalt çalışması da yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı.İlçe sakinleri, yapılan çalışmalar sonrası ulaşımın daha rahat olmasından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İnönü’de yol yapım çalışmaları

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