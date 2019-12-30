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  4. İnönü’ye 2020 yılının ilk müjdesi

İnönü’ye 2020 yılının ilk müjdesi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.12.2019 18:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ne Eskişehir’in İnönü ilçesi de dahil edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı.

İnönü’ye 2020 yılının ilk müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ne Eskişehir’in İnönü ilçesi de dahil edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Eskişehir’in İnönü ilçesinin de içerisine alındığı projede ülke genelinde yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için talepler 15 Ocak 2020 tarihine kadar toplanacak.
İnönü Belediye Başkanlığında yapılan açıklamada; “Belediye başkanımızın gayretli çalışmaları sonrası ve Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan ‘Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi’ kapsamında ilçemiz de dahil edilmiştir. Başvurular TOKİ’nin internet sitesi üzerinden e-devletten alınmaktadır. Toplu konut başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi 15 Ocak 2020 çarşamba günü sona erecektir. İnönü ilçemizin TOKİ tarafından yapılacak olan projenin içerisine alınmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder tüm halkımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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