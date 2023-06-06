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İnşaat demiri hırsızları Jandarmaya yakalandı

06.06.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir firmaya ait inşaat demirlerini çalmaya çalışan iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İnşaat demiri hırsızları Jandarmaya yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç ve suçların önlenmesi ve suçlu ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi’nde bir firmaya ait inşaat demirlerini çalmaya çalışan iki şüpheli çalmaya çalıştıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıslara kabahatler Kanunu’ndan toplam 1234 TL, Trafik Kanunu’ndan 8 bin 636 TL olmak üzere toplam 9 bin 577 TL idari para cezası uygulandı. Tescilsiz motosiklet yediemin otoparkına, çalınan malzemeler ise firmaya teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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