YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İnşaat demirlerini çalmak isterken yakalandı

İnşaat demirlerini çalmak isterken yakalandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir kişi yapımı devam eden inşaat demirlerini çaldığı esnada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.

Adıyaman’da, bir kişi yapımı devam eden inşaat demirlerini çaldığı esnada yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde bulunan yapımı devam eden bir inşaata ait demirleri alarak kağıt toplama aracına yükleyen Ahmet E., isimli şahsı fark eden vatandaşlar durumu inşaat görevlilerine bildirdi. İnşaat görevlileri ve vatandaşlar tarafından yakalanan Ahmet E., olay yerine çağrılan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:14
Yatsı
20:35

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Ankara Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Hayat Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti
Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kahta’Da Alacak Kavgası: 2 Yaralı
Kahta’Da Alacak Kavgası: 2 Yaralı
3 Engelli Çocuğuna Tek Başına Bakan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor
3 Engelli Çocuğuna Tek Başına Bakan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.