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İnşaat halindeki binanın yıkımında sona doğru

KİLİS HABERLERİ  | 23.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kilis’te, görüntü kirliliğine yol açan inşaat halindeki binanın belediye tarafından satın alınmasından sonra yıkım işleminde sona gelindi.Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kadı caminin yanındaki inşaat halindeki binanın yarısının yıkıldığını ifade ederek, “Merhum Belediye Başkanımızın bizlere bıraktığı projelere kaldığı yerden devam ediyoruz.

İnşaat halindeki binanın yıkımında sona doğru

Kilis’te, görüntü kirliliğine yol açan inşaat halindeki binanın belediye tarafından satın alınmasından sonra yıkım işleminde sona gelindi.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kadı caminin yanındaki inşaat halindeki binanın yarısının yıkıldığını ifade ederek, “Merhum Belediye Başkanımızın bizlere bıraktığı projelere kaldığı yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binanın yıkımının yarısı tamamlanmıştır. Rabbim hayırlısıyla bitirip güzel hizmetlerde kullanmayı nasip etsin” dedi.

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