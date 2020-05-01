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İnşaat işçileri 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdi

TOKAT HABERLERİ  | 01.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

1 Mayıs işçi bayramında milyonlarca çalışan tatil yaparak geçirirken, Tokat’ta inşaat işçileri çalışmaya devam etti.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlamalar korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, milyonlarca çalışan bugünü evinde geçiriyor.

1 Mayıs işçi bayramında milyonlarca çalışan tatil yaparak geçirirken, Tokat’ta inşaat işçileri çalışmaya devam etti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde kutlamalar korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, milyonlarca çalışan bugünü evinde geçiriyor. Evlerine ekmek götürmek için çalışmak durumunda olan inşaat işçileri ise 1 Mayıs’a önceki yıllarda olduğu gibi çalışarak girdi. Tokat’ta bir bağ evi inşaatına çalışan Cengiz Dilbilmez, çalışmak durumunda olduklarını ifade ederek, “1 Mayıs işçinin bayramı diye geçiyor ama aslında memurun bayramı. İşçiler gördüğünüz gibi çalışıyor. Sosyal mesafemizi korumaya dikkat ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Sıva ustası Önder Kaya da 1 Mayıs’ın memurlar için tatil olduğunu ifade ederek, "Biz ekmek parası için çalışıyoruz. Çalışmaya mecburuz. Bizde tatil yapmak isteriz ama çalışmadığımız zaman olmuyor" diye konuştu.

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Tokat Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Tokat Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Bahar Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Ergin Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Merkez
Erbaa Eczanesi
Erbaa
Gökhan Eczanesi
Niksar
Merkez Eczanesi
Turhal
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