YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. İnşaat işçisi iskeleden düştü

İnşaat işçisi iskeleden düştü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da binanın dış cephesinde çalışan inşaat işçisi iskeleden düştü.Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi.

İnşaat işçisi iskeleden düştü

Adıyaman’da binanın dış cephesinde çalışan inşaat işçisi iskeleden düştü.
Olay, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı binanın 2’nci katında çalışan dış cephe işçisi Halim Çiçek, üzerinde durduğu iskelede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan işçi, diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İnşaat işçisi iskeleden düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:20
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.