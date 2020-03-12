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İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçedeki özel bir okulun kariyer günleri kapsamında 27 yıl önce inşaatında işçisi olarak çalıştığı okulun öğrencilerine avukatlık mesleği ve siyasi yaşamı hakkında bilgiler verdi.Başkan Özcan, samimi bir ortamda geçen etkinlikte, Nazilli’de yapılacak olan projeler, yeni yatırımlar ve hazırlık aşamasından olan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.Sümerbank Basma Fabrikası’nın Nazilli için büyük önem taşıdığını söyleyen Özcan; “Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün fedakarlıklar neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sümerbank’ı Nazilli’ye hediye etmiştir.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçedeki özel bir okulun kariyer günleri kapsamında 27 yıl önce inşaatında işçisi olarak çalıştığı okulun öğrencilerine avukatlık mesleği ve siyasi yaşamı hakkında bilgiler verdi.
Başkan Özcan, samimi bir ortamda geçen etkinlikte, Nazilli’de yapılacak olan projeler, yeni yatırımlar ve hazırlık aşamasından olan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sümerbank Basma Fabrikası’nın Nazilli için büyük önem taşıdığını söyleyen Özcan; “Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği üstün fedakarlıklar neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sümerbank’ı Nazilli’ye hediye etmiştir. Bu sayede toplum tamamen değişmiş, bir iş dünyası oluşmuştur. Nazilli bir şehir merkezi haline gelmiş ve ilçede ticaret anlayışının değişmesi Sümerbank Fabrikası ile olmuştur. Bizler geçmişte olduğu gibi şimdi de Nazilli üretebilen bir kent olsun istiyoruz. Nazilli’de tarım üretimini, zirai üretimi yeniden canlandırmak, var olanı daha kaliteli olarak dünyaya açmak ve bunun akabinde de sizin gibi gençlerimize yeni projeler, yeni fırsatlar ve istihdam alanları sağlamak istiyoruz” dedi.
“Gençlerimize inanıyorum”
Avukatlık mesleğine başlamadan önce inşaat işçisi olarak çalıştığını söyleyen Başkan Özcan; “1992 yılında bu binanın inşaatında işçi olarak çalıştım. 30 kiloluk alçı çuvalıyla bu merdivenleri binlerce kez inip çıktım. Şimdi burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük anlam ifade ediyor. Hem emeğin gücünü, hem de alın terinin kıymetini anlamak, işimizin hakkını vererek yerine getirmek ve sahip çıkmak çok önemli. Ben pırıl pırıl gençlerimize inanıyorum. Geleceğimizi mimarı evlatlarımızın her zaman destekçisi olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
Program sonunda konuşmaları için Başkan Özcan’a teşekkür eden Okul Müdürü Ali Özülker plaket ve çiçek takdim etti.

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