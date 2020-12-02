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İnşaat malzemesi çalan zanlı yakalandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde inşaattan malzeme çalan şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde inşaattan malzeme çalan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde malzemelerin M.N.A. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Şahsın kaldığı eve baskın düzenleyen ekipler, M.N.A isimli şahıs, çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken çaldığı malzemeler ise inşaat sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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