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İnşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

31.01.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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İnşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

Kırşehir’de, inşaat malzemesi hırsızları yakalandı.

Kırşehir’de, inşaat malzemesi hırsızları yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir’de inşaat malzemeleri deposundan malzeme çalınmasıyla olayı ile ilgili yaptıkları araştırmada güvenlik kamerası kayıtları görüntüleri incelendi.
600 saatlik görüntülerde olay yerine gelen kamyonun Ankara’ya gittiğini belirleyen polis, olayla ilgili araçları kullanan çete üyesi şüpheliler üzerine çalışma başlattı. Şüpheli; S.E (22), A.A (30), S.D (35), E.E (33) gözaltına alınarak, Kırşehir’e getirdi. Kırşehir Adliyesinde mahkemeye çıkarılan A.A, S.D ve E.E tutuklandı. S.E serbest bırakıldı. Şahısların hırsızlık olayında çaldıkları malzemeleri de parçalar halinde sattıkları belirlendi.

İnşaat malzemesi hırsızları tutuklandı

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