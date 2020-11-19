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İnşaat mühendislerinin tercihi Büyük Anadolu

SAMSUN HABERLERİ  | 19.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile Samsun Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.Samsun Büyük Anadolu Hastanesi kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına aralıksız devam ediyor.

İnşaat mühendislerinin tercihi Büyük Anadolu

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile Samsun Büyük Anadolu Hastanesi ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladı.
Samsun Büyük Anadolu Hastanesi kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan kurumsal sağlık anlaşmalarına aralıksız devam ediyor. Bu anlamda İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Cevat Öncü ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen düzenlenen kurumsal sözleşme imza töreninde bir araya geldi.
İmza töreninde konuşan Başkan Öncü, "Büyük Anadolu Hastaneleri ile yaptığımız anlaşmayla birlikte üyelerimiz ve birinci derece yakınları hastanenin sağlamış olduğu sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Oda olarak bu imkanı bize sağlayan hastane yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Aile ortamında sağlık hizmeti
Genel Müdür Yardımcısı Esen ise, "Sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerine sağlık hizmeti veren Büyük Anadolu Hastaneleri gelişen teknoloji ve sağlık alanındaki yatırımları yakından takip ederek her geçen gün kendini geliştirmekte ve yenilemektedir. Alanında uzman, akademik kadrosuyla her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamalarımız ile misafirlerimize aile ortamı sunmanın gayreti içindeyiz. Bu anlamda İnşaat Mühendisleri Odası Samsun, Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat Şubelerinde sağlık hizmeti vermenin mutluluğunu içinde olacağız" diye konuştu.

İnşaat mühendislerinin tercihi Büyük Anadolu

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