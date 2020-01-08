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  4. İnşaatçılar konutta KDV indirimi istiyor

İnşaatçılar konutta KDV indirimi istiyor

TRABZON HABERLERİ  | 08.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, inşaat sektörü olarak hükümetten KDV oranının mobilya sektöründe olduğu gibi yüzde 8’e çekilmesini arzu ettiklerini söyledi.Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, sıfır konutlarda 2019 yılı sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanan KDV indiriminin 01.01.2020 tarihi itibari ile yüzde 18’e çıktığını dile getirerek, “Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da lokomotif sektör olan inşaat sektöründe KDV oranı yüzde 8’e düşürülmediği takdirde ayrıca inşaatın her kaleminde ki maliyetlere baktığımızda yüzde 50’nin üzerinde olan artışların gayrimenkul sektörüne özellikle konut alıcısına fiyat anlamında olumsuz yansıması olacağından zor bir süreç yaşanabilir.

İnşaatçılar konutta KDV indirimi istiyor

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, inşaat sektörü olarak hükümetten KDV oranının mobilya sektöründe olduğu gibi yüzde 8’e çekilmesini arzu ettiklerini söyledi.
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, sıfır konutlarda 2019 yılı sonuna kadar yüzde 8 olarak uygulanan KDV indiriminin 01.01.2020 tarihi itibari ile yüzde 18’e çıktığını dile getirerek, “Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da lokomotif sektör olan inşaat sektöründe KDV oranı yüzde 8’e düşürülmediği takdirde ayrıca inşaatın her kaleminde ki maliyetlere baktığımızda yüzde 50’nin üzerinde olan artışların gayrimenkul sektörüne özellikle konut alıcısına fiyat anlamında olumsuz yansıması olacağından zor bir süreç yaşanabilir. Bu şartlarda 2020 projelerinde hem KDV artışı hem de inşaat maliyet artışı dikkatte alındığında Trabzon’da ve bölgemizde taban fiyatı 300 bin TL’den başlayan yeni konutlar haliyle 400 bin TL’ye çıkacak olup bunun yansıması ikinci el konutlarda da belirgin bir şekilde görülebilecektir” dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki lokomotif sektörü olan inşaat yapımının durma aşamasına gelebileceğine işaret eden Taflan, “KDV ve maliyet artışlarından dolayı inşaat firmaları yapabilir miyim, satabilir miyim endişesini taşımalarından dolayı şu anki sürece baktığımızda bölgemizin lokomotif sektörü olan inşaat yapımı ve proje üretilmesi durma aşamasına gelebilir. Geçtiğimiz dönemlerde bölgenin her noktasında üretilen projeler şu an üretilmemektedir. Bunun devamı olan bu süreç inşaat sektöründe hizmet veren bütün esnaf ve sanatkarlarımızın ayrıca iş istihdamı ve işsizlik açısından sıkıntı yaşanabilir. Kamu bankalarının konut kredi oranları 0,79 çekmeleri başlı başına çözüm olmadığı gibi bahsi geçen oranların özel bankalarda da kullandırılması her şeyden önemlisi sadece sıfır konutlarda değil ikinci el konutlarda da bu oranlarla hatta 0.79’dan da aşağıda olabilecek kredi oranlarıyla vatandaşlar konut alabilmelidir. KDV oranının ve konut kredi oranlarının aşağılara çekilmesi inşaat firmalarına, bilhassa konut alacak olan vatandaşların bütçelerine katkı sağlayacaktır. Bakanımız Berat Albayrak’tan mobilya sektörüne verdiği desteği inşaat sektörüne de vermesini ve KDV oranlarının yüzde 8 düşmesi için inşaat sektörü olarak desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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