İnşaatı duran 75 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar yeniden başladı

İzmir’in Menderes ilçesinde, inşaatı duran 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesinde yeniden çalışmalar başlarken, müjde Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’dan geldi.

2016 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında bitmesi planlanan; ancak bazı nedenlerle inşaatı duran Menderes Devlet Hastanesinde çalışmaların yeniden başladığı bildirildi. 1 yıldan fazladır devam etmeyen inşaatla ilgili açıklama Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’dan geldi. Kayalar, inşaat çalışmalarının başlamasının önemli olduğunu belirterek, "İlçemizde vatandaşlarımızın en büyük hayali olan Menderes Devlet Hastanesi için 2016 yılında yapıma başlanmış ama geldiğimiz süreçte çalışmalar durmuştu. Göreve gelir gelmez inşaatın yeniden başlaması ve en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine açılması için her türlü girişimde bulunmuştuk. Milletvekillerimizin de desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan soru önergeleri ile konuyu meclise kadar taşıdık. Hatta hayırseverlerin yardımıyla imece usulü inşaat çalışmalarının tamamlanması için hazır olduğumuzu da ifade etmiştik; ancak geldiğimiz noktada bakanlık tarafından 75 yatak kapasiteli hastanemizde inşaat çalışmaları yeniden başlamış durumda” dedi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına inandığını kaydeden Başkan Kayalar, "Girişimlerimizin sonuç vermesi mutluluk verici. Sağlığın siyaseti olmaz bu nedenle yaptığımız girişimlerde sesimizi duyup bize destek veren tüm milletvekillerimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



