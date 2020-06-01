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İnşaatı süren gaz beton fabrikasını gezdiler

SAMSUN HABERLERİ  | 01.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesini(OSB) ziyaret ederek inşaatı süren gaz beton fabrikasını gezdiler.Fabrika yetkilisi İbrahim Çelebi, Havza OSB’de büyük bir yatırım yaptıklarını belirterek, “Yatırımın tamamlanması için gerekli en zor operasyonlardan birinin tamamladık.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesini(OSB) ziyaret ederek inşaatı süren gaz beton fabrikasını gezdiler.
Fabrika yetkilisi İbrahim Çelebi, Havza OSB’de büyük bir yatırım yaptıklarını belirterek, “Yatırımın tamamlanması için gerekli en zor operasyonlardan birinin tamamladık. İnşallah fabrikamız tamamlandığında 100’e yakın istihdam sağlayacak. Operasyon sonunda 7 adet fırın ünitesi yerine yerleştirildi. İnşallah kısa sürede imalata geçerek hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza OSB’ye yakışacak bir yatırımın hızlı bir şekilde devam etmesi hem bölge hem de ülke ekonomisi için çok önemli. Yeni normalleşme döneminde bu tür yatırımlar ülkemizin gücüne güç katacaktır. Burada kurulacak fabrikaların artması ile Havza’da istihdam açısından önemli bir merkez olacak ve Havzalı hızlı bir şekilde gelişecek. Üretime ve istihdama ihtiyacımız olduğu bu dönemde yatırımlarına ara vermeden devam eden firma sahibi kardeşlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da, “Havza OSB ulaşım imkanları ile yatırımcılar için cazip imkanlar sunmakta. Bunun en büyük göstergesi böyle büyük bir yatırımın Havza’da yapılıyor olması. Bu ve buna benzer firmalar ilçemize geldikçe hem OSB’miz hem de Havza gelişecek" şeklinde konuştu.

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