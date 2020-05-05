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İnşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Uslu Sokak üzerinde bulunan inşaatın çatısına bir şahsın çıktığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İnşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırımbeyazıt Mahallesi Uslu Sokak üzerinde bulunan inşaatın çatısına bir şahsın çıktığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, inşaatı ve çevresini didik didik aramalarına rağmen şahısla karşılaşamadı.
İhbar asılsız olarak değerlendirilirken, aramaların ardından ekipler normale döndü.

İnşaatın çatısına çıktığı söylenen şahıs ekipleri harekete geçirdi

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Akşam
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Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekinsoy Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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