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İnşaatlarda 16 yıldır çalışan karı koca, zorlukları birlikte aşıyor

04.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, inşaat ustası kocasıyla harç karıp duvar yapan kalfa Nurgül Ceviz: - "4 çocuğumun geçimini inşaatlarda eşimle çalışarak kazanıyorum. Kendi paramız kendi cebimizde kalıyor, gayet mutlu ve huzurluyuz"

MERSİN (AA) - MURAT PANCAR - Mersin'in Silifke ilçesinde inşaat işlerinde usta ve kalfa olarak çalışan 16 yıllık evli çift, hem hayatın hem de mesleğin zorluklarını birlikte aşıyor.

İnşaat ustası 37 yaşındaki Abdi ve kalfa 34 yaşındaki Nurgül Ceviz çifti, sabahın ilk ışıklarıyla inşaatın yolunu tutuyor.

Harç karıp duvar yapan 4 çocuk sahibi çift, zorlu boya, badana, mantolama ve pencere takma işlemlerini birlikte üstleniyor.

Hem hayatın hem de mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak aşmaya çalışan çift, ev işlerini de yardımlaşarak yürütüyor.

- "Gayet mutlu ve huzurluyuz"

Abdi Ceviz, AA muhabirine, eşiyle 16 yıldır inşaatlarda çalıştıklarını belirterek, "İnşaatlardaki sıva, mantolama, boya her türlü işi karımla yapıyoruz. Huzurlu ve mutluyuz. 4 çocuğumuz var. Onların eğitim masraflarını karşılıyoruz. Hayat bundan ibaret. Birlikte geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Yardımcı personel bulamadığını anlatan Ceviz, işe alışan karısının her türlü görevde kendisine destek olabildiğini ifade etti.

Nurgül Ceviz de her türlü inşaat işinde kocasına yardım ettiğini dile getirerek, "Çocuklarımın rızkı için çalışıyorum. Eşime boya, sıva, mantolama, kaplama her türlü işte yardımcı oluyorum. 4 çocuğumun geçimini inşaatlarda eşimle çalışarak kazanıyorum. Kendi paramız kendi cebimizde kalıyor, gayet mutlu ve huzurluyuz." diye konuştu.

İnşaattaki işinin ardından evde de yeni bir başka mesainin başladığını belirten Nurgül Ceviz, çocuklarının eğitimi ve ev işleri konusunda kocasının desteğini aldığını kaydetti.

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Mersin karı koca usta

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