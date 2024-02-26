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İnşaatta 2 işçi arasında çıkan tartışmada kan aktı

İHA İHA
26.02.2024 14:38
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde inşatta çalışan işçiler arasında çıkan kavga sonucunda 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Sandal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta birlikte çalışan E.C. ve A.K. arasında E.C.’nin işe gelmemesi ve alkol aldığı iddiasıyla kavga çıktı. Kavgayı gören A.K.’nin oğlu D.K., aracından aldığı bıçakla E.C.’yi kalçasından yaraladı.

Yaralanan E.C., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan D.K. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde suç aleti ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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