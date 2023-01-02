YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. İnşaattan hırsızlık şüphelisi, JASAT tarafından yakalandı

İnşaattan hırsızlık şüphelisi, JASAT tarafından yakalandı

02.01.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da inşaat halindeki bağ evinden inşaat malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Suçunu itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sultanhanı ilçesi Gazi Mahallesi Bölgeler Yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Nurettin G. (39), jandarmayı arayarak inşaat halindeki bağ evinden matkap, taşlama makinesi ve delici aletinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı tespit eden JASAT dedektifleri, Emre M. (29) isimli şahsın peşine düştü. Şahsın Aksaray merkezde olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri, bir ikamete yaptığı operasyonda Emre M.’yi yakaladı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki ifadesinde hırsızlık olayını itiraf ederek malzemeleri çaldıktan sonra bir hurdacıya sattığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdiGübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi Aksaraylı üreticileri sevindirdi
Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler sporla hayata bağlanıyorArtvin'de özel gereksinimli öğrenciler sporla hayata bağlanıyor
İstanbul'da 453 kilogram Hint keneviri ele geçirildiİstanbul'da 453 kilogram Hint keneviri ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:54
Öğle
12:53
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:04
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.