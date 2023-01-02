İnşaattan hırsızlık şüphelisi, JASAT tarafından yakalandı

Suçunu itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sultanhanı ilçesi Gazi Mahallesi Bölgeler Yaylasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Nurettin G. (39), jandarmayı arayarak inşaat halindeki bağ evinden matkap, taşlama makinesi ve delici aletinin çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı tespit eden JASAT dedektifleri, Emre M. (29) isimli şahsın peşine düştü. Şahsın Aksaray merkezde olduğunu tespit eden JASAT dedektifleri, bir ikamete yaptığı operasyonda Emre M.’yi yakaladı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki ifadesinde hırsızlık olayını itiraf ederek malzemeleri çaldıktan sonra bir hurdacıya sattığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

