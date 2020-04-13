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İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 21:49 | Son Güncelleme

Antalya’da inşaatlarda malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Korkuteli ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde E.T.

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Antalya’da inşaatlarda malzeme çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Korkuteli ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde E.T. isimli şahısın inşaatından maddi değeri 9 bin TL olan 9 adet mutfak, 9 adet duş, 9 adet tuvalet ve 8 adet lavabo bataryanın çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların M. Ç., A.C.T. ve B.K. oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

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