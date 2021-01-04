YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İnşaattan kereste çalarken yakalandılar

İnşaattan kereste çalarken yakalandılar

BİLECİK HABERLERİ  | 04.01.2021 16:08 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapım çalışmaları devam eden bir inşaattaki keresteleri çalan şüpheliler suçüstü yakalandılar.Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta bulunan 67 adet keresteyi alarak kendi araçlarına yükleyen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapım çalışmaları devam eden bir inşaattaki keresteleri çalan şüpheliler suçüstü yakalandılar.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesinde yapımı devam eden inşaatta bulunan 67 adet keresteyi alarak kendi araçlarına yükleyen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar. Gözaltına alınan şüpheliler C.N. ve S.N. sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:10
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Arif Eczanesi
Merkez
Eczanesi
040120211830050120210830nobetci
Arif Eczanesi
Merkez
Eczanesi
040120211830050120210830nobetci
Arif Eczanesi
Merkez
Eczanesi
040120211830050120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.