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“İnsaf et, israf etme” sloganıyla bayat ekmek kutusu noktaları oluşturuldu

03.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, ekmek israfını önlemek amacıyla önemli bir projeye daha imza attı.

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, ekmek israfını önlemek amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Ülkü Ocakları “İnsaf et, israf etme” sloganıyla il merkezi ve ilçelerde çok sayıda bayat ekmek noktası oluşturdu.
Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, “İnsaf et, israf etme” sloganıyla ekmek israfının önüne geçmek için bayat ekmek noktası kurdu. Projeyle il merkezi ve ilçelerde oluşturulan bayat ekmek kutuları ile kilolarca ekmeğin çöpe atılmasının önüne geçiliyor. İl merkezi ve ilçelerde duyarlı vatandaşlar, bayat ekmeklerini çöpe atmak yerine farklı noktalarda bulunan bayat ekmek kutularına bırakıyor. Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Bayat Ekmek Kutusu projesine önem verdiklerini belirterek, "Ekmek israfı günümüzün en önemli sorunlarından biri. Ülkü Ocakları olarak ekmek israfının önüne geçmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde çok sayıda bayat ekmek kutuları oluşturduk. Bu sayede merkez ve ilçelerde ihtiyaçtan fazla alınan ancak bayatladığı için tüketilemeyen ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek istiyoruz. Halkımızdan bayat ekmeklerini, oluşturduğumuz kutulara bırakmalarını rica ediyoruz. Merkez ve ilçelerde oluşturduğumuz bayat ekmek kutularında toplanan ekmekleri biz de ekiplerimiz tarafından toplayarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

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