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İnsan kaçakçılarının "Yunanistan" diye bıraktıkları Kırklareli'nde 31 yabancı uyruklu yakalandı

30.06.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan kaçakçılarının "Yunanistan" diye bıraktıkları Kırklareli'nde 31 yabancı uyruklu yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Göçmen kaçakçılarının Yunanistan diye Kırklareli'ne bıraktığı 31 yabancı uyruklu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde devriye görevlerini sürdürürken aralarında çocukların da olduğu yabancı uyrukluları fark etti.

Yabancı uyrukluların Türkiye'ye kaçak yoldan girdiklerini belirterek Yunanistan'a gitmek için bindikleri bir kamyonla İstanbul'dan hareket ettiklerini anlattıkları öğrenildi.

İnsan kaçakçılarının gece yarısı Suriye uyruklu 31 kişiyi İğneada'ya bıraktıkları belirtildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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