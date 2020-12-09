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İnsan Kaynakları Gelişim Programı başlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 09.12.2020 15:41 | Son Güncelleme

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ve organize sanayi işbirliğinde düzenlenecek olan İnsan Kaynakları Gelişim Programı eğitimlerinin 14 Aralık’ta başlayacağı bildirildi.Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, Mersindeki kurumsal firmaların insan kaynakları yetkilileri tarafından “İnsan Kaynakları nedir?

İnsan Kaynakları Gelişim Programı başlıyor

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu ve organize sanayi işbirliğinde düzenlenecek olan İnsan Kaynakları Gelişim Programı eğitimlerinin 14 Aralık’ta başlayacağı bildirildi.
Mersin İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre, Mersindeki kurumsal firmaların insan kaynakları yetkilileri tarafından “İnsan Kaynakları nedir? Süreçleri nelerdir? , İşe Alım Süreci, Personel Özlük Yönetimi, Ücret ve Bordro Yönetimi, Performans Yönetimi ve İş Hukuku” alanlarında iş hayatına yönelik uygulamalar hakkında bir ay boyunca iki ayrı gruba verilecek eğitimlere, Türkiye’nin farklı illerinden yoğun başvuru yapıldı. Kendilerini insan kaynakları alanında geliştirmek için başvuru yaparak online mülakatlarda başarılı olan 52 katılımcı eğitim almaya hak kazandı.
Bu kapsamda eğitim alacak katılımcılarla kurumsal firmaların insan kaynakları yetkilileri, eğitim öncesinde 7-8 Aralık tarihlerinde online tanışma toplantısıyla bir araya geldi. Toplantıya, Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu Yöneticisi Süleyman Erkan Şanlı ile programa dahil olan firmaların insan kaynakları yetkilileri ve Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Hatay, Kayseri, Antalya gibi Türkiye’nin birçok farklı şehrinden bu alanda eğitim almak isteyen 52 aday katıldı.
Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu Yöneticisi Şanlı, toplantıda adayları eğitim süreci hakkında bilgilendirerek, eğitim programının modülünün hazırlanmasında emeği geçen, gönüllülük esasıyla eğitim verecek olan tüm insan kaynakları yetkililerine teşekkür etti.

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