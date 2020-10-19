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İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda STK’lar bilgilendirildi

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları bilgilendirildi.Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda Aydın’da yabancılar alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda katılımcılara İnsan Ticaretiyle Mücadele alanında sunum yapılarak, İnsan Ticareti Suçu ile ilgili karşılaşılan sorunlar, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda Sivil Toplum Kuruluşları bilgilendirildi.
Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda Aydın’da yabancılar alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile İnsan Ticareti ile Mücadele konusunda toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda katılımcılara İnsan Ticaretiyle Mücadele alanında sunum yapılarak, İnsan Ticareti Suçu ile ilgili karşılaşılan sorunlar, alınması gereken tedbirler görüşüldü. İnsan ticaretine karşı mücadelede kitlelerin bilinçlendirilmesi ve önlemlerin titizlikle yürütülmesinin önemi vurgulandı.

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