YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İnsan ve Medeniyet Hareketi 2022-2023 dönemini etkinlikle açtı

İnsan ve Medeniyet Hareketi 2022-2023 dönemini etkinlikle açtı

02.10.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan ve Medeniyet Hareketi 2022-2023 dönemini etkinlikle açtı

İSTANBUL (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH), 2022-2023 dönemine "davet ve irşat" temalı açılış programı ile başladı.

İMH'dan yapılan açıklamaya göre, İMH Genel Merkezi tarafından organize edilen ve tüm temsilciliklerinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Davet ve İrşat 2022-2023 Faaliyet Sezonu Açılış Etkinliği" ile yeni dönem faaliyetlerine start verildi.

İMH'nın tüm temsilciliklerinden yönetim kurulu, komisyon ve birim üyelerinin hazır bulunduğu, İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesi'ndeki programda Ömer Şengün tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan İMH Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Kemal Özden, yeryüzünü imar etmek gibi bir sorumlulukları olduğunu belirtti.

İmar etmenin yolunun davet ve irşattan geçtiğine değinen Özden, "İrşada olan ihtiyacı anlamak için insanı tanımak gerekir. Varlık aleminin hem 'eşref mahlukatı' hem de 'esfel-i safilin' insandır. İrşat, insanı fıtri bir akla olgunluğa erdemli yaşama ve sağduyuya eriştirme faaliyetidir. Kurumlarımızda insanımıza ve milletimize verdiğimiz hizmetlerin devam etmesini kesinlikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İMH Onursal Başkanı Mehmet Güney ise güzel ahlak ve gönüller kazanmanın kendileri için kaçınılmaz bir görev olduğunu kaydederek, "2022-2023 dönemi Efendimizden (SAV) günümüze gelen hayır çağrımızın yeni bir dönemi olsun. Geçmişi itibarlı kılan ihlas ve samimiyetti, bugünümüzü de itibarlı kılacak olan yine ihlas ve samimiyetimizdir. Büyük mütefekkirlerimize dikkat edersek bu bütünleşmeyi görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Teşkilat Başkanlığı eski üyesi İzzet Hamza da çocukların yanlarına koşarak gelmelerinin bu işin lokomotifi olduğunun altını çizerek, kapısı çalınan ailelerin erzak alma ile diğer sorunlarını paylaştığını kaydetti.

Programda İMH Genel Sekreterlik görevini 9 yıldır sürdüren Mehmet Bulayır görevini Semih Şenkardeşler'e devretti.

Şenkardeşler, lise hayatından bu yana önce "Müslüman Gençlik" daha sonra "İMH" bünyesinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

İMH'nin 2022-2023 dönem açılış programı Genç Hareket İstanbul Başkanı Abdulkadir Kızılboğa tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştüCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü
Samsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacakSamsunspor, Bandırmaspor'a konuk olacak
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendiSakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
açılış

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.