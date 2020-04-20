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İnsan yoğunluğu artınca ilçe merkezi araç girişlerine kapatıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 18:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçe merkezinde insan yoğunluğunun oluşması üzerine Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze araç girişleri yasaklandı.Hafta sonu başarı ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında özellikle banka, alışveriş noktalarının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı civarında şehir merkezinde vatandaşların yoğunluk oluşturması dikkatleri çekti.

Balıkesir’in Edremit ilçe merkezinde insan yoğunluğunun oluşması üzerine Edremit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze araç girişleri yasaklandı.
Hafta sonu başarı ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında özellikle banka, alışveriş noktalarının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı civarında şehir merkezinde vatandaşların yoğunluk oluşturması dikkatleri çekti. Edremit ilçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yoğunluğun azaltılması için ilçe merkezine araç girişlerini kısıtlama kararı aldı. Karar üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler Cumhuriyet Meydanı yönündeki bazı yollara barikat kurarak araç girişlerine izin vermedi. Ayrıca polis araçlarından ve belediye anons sistemi üzerinden vatandaşlara salgının hala devam ettiği ve gerekli önlemlerin alınması konusunda sık sık bilgilendirmeler yapıldı.

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