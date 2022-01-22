YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Afganistan için yardım kampanyası

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Afganistan için yardım kampanyası

22.01.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Afganistan için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), derin ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle kış şartlarında güvenli gıdaya ulaşamayan ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Afganistan'daki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı çektiği Afganistan'da ekonomik ambargo, insani yardımların durması, ülke rezervlerinin dondurulması ve çatışmalar gibi nedenlerle yoksulluğun boyutu giderek artıyor.

Açlık ve yoklukla beraber kış şartlarının olumsuz etkisiyle insani krizin derinleştiği ülkede, güvenli gıdaya ulaşamayan ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Afganistan'daki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin yer aldığı kumanya paketleri ile bot, kazak, battaniye ve mont gibi giyim eşyaları, kamplardaki ailelere ve kırsal bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Acil yardım malzemeleri, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve AFAD öncülüğünde ülkeye ulaştırılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'da trenin çarptığı kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.