İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan Afganistan için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), derin ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle kış şartlarında güvenli gıdaya ulaşamayan ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Afganistan'daki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 13 milyonu çocuk olmak üzere 19 milyona yakın kişinin acil gıda sıkıntısı çektiği Afganistan'da ekonomik ambargo, insani yardımların durması, ülke rezervlerinin dondurulması ve çatışmalar gibi nedenlerle yoksulluğun boyutu giderek artıyor.

Açlık ve yoklukla beraber kış şartlarının olumsuz etkisiyle insani krizin derinleştiği ülkede, güvenli gıdaya ulaşamayan ve barınma ihtiyaçlarını karşılayamayan Afganistan'daki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlatıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde temel yaşam malzemelerinin yer aldığı kumanya paketleri ile bot, kazak, battaniye ve mont gibi giyim eşyaları, kamplardaki ailelere ve kırsal bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Acil yardım malzemeleri, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve AFAD öncülüğünde ülkeye ulaştırılacak.

