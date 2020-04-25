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İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn’da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaların yanında, insani yardım faaliyetleri de devam ediyor.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda bölgede insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), hem devlet tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen insani yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn’da hayatın normalleşmesine yönelik çalışmaların yanında, insani yardım faaliyetleri de devam ediyor.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda bölgede insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), hem devlet tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen insani yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başta Türk Kızılayı olmak onlarca sivil toplum kuruluşunun temin ettiği insani yardımların depolanması, ihtiyaç olan yerlere sevk edilmesi ve dağıtılmasını gerçekleştiren AFAD, bölgede hizmet veren fırınların un ihtiyacını da mahalli meclislerle irtibat halinde temin ediyor.
Barış Pınarı bölgesinde yaşayan ve harekat sonrası bölgeye yerleşen halkı kimseye muhtaç etmeyen Türkiye’nin sağladığı insani yardımları tek tek evlere götüren AFAD, kırsal bölgelerdeki yardım organizasyonlarında da, korona virüs salgın tedbirleri alarak, sosyal mesafe kurallarını uygulamayı ihmal etmiyor. Bölgedeki her iki ilçede de lojistik merkezleri oluşturan AFAD, son bir ay içerisinde Telabyad’da 650, Resulayn’da bin 235 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Suriye tarafına giriş çıkışların kapatıldığı bölgeye, Türkiye’den güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve ticari faaliyette bulunan araçlar giriş çıkış yapabiliyor. Kontrol noktasında termal kameralarla ateş ölçümleri ve sağlık kontrolleri yapılanlar, bölgeye giriş çıkışlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe şartlarına uyum konusunda uyarılıyor.

İnsani yardımlara sosyal mesafeli dağıtım

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