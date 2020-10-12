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İnsanlar selenyum ihtiyacını artık Brezilya Cevizinden karşılamaya başladı

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona virüs pandemisi ile birlikte sağlıklı gıdaların önemi daha da arttı.

İnsanlar selenyum ihtiyacını artık Brezilya Cevizinden karşılamaya başladı

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona virüs pandemisi ile birlikte sağlıklı gıdaların önemi daha da arttı. Bir zamanlar dünya pazarının gözdesi olan teknolojik cihazların yerine pandemi süreci ile birlikte sağlıklı gıdalar aldı. Kuruyemiş sektöründe ülkenin önde gelen firmaları arasında yer alan Ufresh firmasının, Gıda Mühendisi Selin Tok “Pandemi sürecinden sonra sağlık ve sağlıklı gıdanın önemi her şeyin önüne geçti. İnsanlar selenyum ihtiyacını artık cevizden karşılamaya başladı” dedi.
Son zamanlarda popülerliğini giderek artıran bu kuruyemiş çeşidinin bu kadar talep görmesinin nedenleri hakkında bilgi veren Ufresh Firması’nın Gıda Mühendisi Selin Tok “Günümüzde sağlıklı beslenmenin öneminin ve bilincinin artmasıyla besinlerin değerlerine bakılarak tüketen bilinçli kişiler hızla artmaktadır. Brezilya Cevizi gibi içerisinde ender bulunan değerli mineraller barındıran ürünler tercih edilmektedir. Ufresh ürün gamımızda bulunan Brezilya Cevizinin besin değerleri bakımından zengin ve selenyum kaynağı olarak bilir. 100g içinde 1917 mcg selenyum bulunmaktadır. Aynı zamanda bolca E ve B vitaminin yanı sıra magnezyum, kalsiyum, çinko ve sağlıklı doymamış yağ bulundurur. Uzmanlar, sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6 adet Brezilya Cevizi yeterli selenyumu sağlayacağını fazla selenyum depolanması vücuda zarar verebileceği için yüksek miktarlarda tüketimi tavsiye etmezler. İçerdiği antioksidanlardan biri olan ellagik asit sayesinde sinirleri koruyarak beyni güçlendirir. Ülkemizde yetişen ceviz gibi, Brezilya cevizi de beyne yararlı besinlerden biridir” diyerek sağlık için uygun ölçülerde ceviz tüketilmesini önerdi.

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