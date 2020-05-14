İnsansız kara araçları üretim merkezi çalışmalarına Kovid-19 molası

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, kentte kurulacak insansız kara araçları üretim merkezinin inşaatına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin normalleşmesiyle birlikte başlanacağını bildirdi.

Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl eylül ayında yönetim kuruluna verilen yetki doğrultusunda kurulan ve savunma sanayi alanında faaliyet yürütecek firma için 2 parselden oluşan arsa tahsisinin şubat ayında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Parsel birleştirme işleminin de tamamlandığını belirten Varlı, şunları kaydetti:

"İnşaat ve imalat ekipmanları için gerekli finansman sağlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin normalleşmesiyle birlikte inşaat çalışmaları başlayacak. Kurulan firmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 5 Şubat'ta Delice ilçesindeki ziyaretinde dile getirdiği üzere, insansız kara araçları üretimi yapılacak. Bunun yanında yine savunma sanayine dönük parça imalatı yapılacak. Bir yılı aşkın süredir devam eden fizibilite çalışmalarının ardından Ar-Ge sürecine geçildi."

Varlı, üretime başlandığında burada 250 kişinin istihdam edilmesinin hedeflediğini, esnaf ve sanayicinin de ortağı olacağı güçlü bir firmayla Kırıkkale'nin yeniden savunma sanayi merkezi olması için çalışacaklarını ifade etti.

