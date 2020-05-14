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İnsansız kara araçları üretim merkezi çalışmalarına Kovid-19 molası

KIRIKKALE HABERLERİ  | 14.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Varlı: - "İnşaat ve imalat ekipmanları için gerekli finansman sağlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin normalleşmesiyle birlikte inşaat çalışmaları başlayacak"

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, kentte kurulacak insansız kara araçları üretim merkezinin inşaatına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin normalleşmesiyle birlikte başlanacağını bildirdi.

Varlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl eylül ayında yönetim kuruluna verilen yetki doğrultusunda kurulan ve savunma sanayi alanında faaliyet yürütecek firma için 2 parselden oluşan arsa tahsisinin şubat ayında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Parsel birleştirme işleminin de tamamlandığını belirten Varlı, şunları kaydetti:

"İnşaat ve imalat ekipmanları için gerekli finansman sağlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin normalleşmesiyle birlikte inşaat çalışmaları başlayacak. Kurulan firmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 5 Şubat'ta Delice ilçesindeki ziyaretinde dile getirdiği üzere, insansız kara araçları üretimi yapılacak. Bunun yanında yine savunma sanayine dönük parça imalatı yapılacak. Bir yılı aşkın süredir devam eden fizibilite çalışmalarının ardından Ar-Ge sürecine geçildi."

Varlı, üretime başlandığında burada 250 kişinin istihdam edilmesinin hedeflediğini, esnaf ve sanayicinin de ortağı olacağı güçlü bir firmayla Kırıkkale'nin yeniden savunma sanayi merkezi olması için çalışacaklarını ifade etti.

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