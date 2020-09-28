YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST’te yarıştılar

İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST’te yarıştılar

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Öğrenciler tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı ile TEKNOFEST 2020’de başarısı gösterdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarıştı.

Öğrenciler tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı ile TEKNOFEST 2020’de başarısı gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yarıştı. Öğrenciler tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı (İSA) ile TEKNOFEST 2020’de yarışma başarısı gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin E-gençlik çalışmaları kapsamında desteklenen öğrenciler TEKNOFEST’e katılmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. İSA kategorisinde kendi tasarladıkları araçlarla yarışan öğrenciler, yerli üretim yaparak Türkiye’de sektör oluşumuna katkı yapmayı hedefliyor. Öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı araçları uzaktan kumandayla kablolu ve kablosuz olarak 250 metre derinliğe kadar inip, kamera aracılığıyla görüntü kaydetme başarısı gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi ve Kılavuz Gençlik Modeli’nin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden öğrenciler, TEKNOFEST 2020 kapsamında insansız sualtı aracı yarışmasına katılmakla çok iyi bir başarı elde etiklerine dikkat çektiler. Farklı araçların tasarımlarını da gördüklerini ve bilgi edindiklerini aktaran öğrenciler, çalışmalarını detaylandıracaklarını ifade etti. Öğrenciler Kılavuz Gençlik Modeli’nin başından beri hem teknik hem de fiziksel anlamda kendilerini yalnız bırakmadığını da söyledi.
Dünyanın sayılı teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl daha fazla katılım oldu. 81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Ece Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Karamursel
Özbay Eczanesi
Golcuk
Gültaç Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Umut Eczanesi
Kartepe
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.