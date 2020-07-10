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İnsansız sualtı aracı geliştiren ASÜ öğrencileri finale yükseldi

AKSARAY HABERLERİ  | 10.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu “ASÜ DYNAMIC” takımı, geliştirdiği İnsansız Sualtı Aracı (İSAA) ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) final aşamasına yükseldi.TEKNOFEST 2020 kapsamında ASELSAN Uluslararası İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması İleri Kategorisine yoğun şekilde hazırlanan ve sırasıyla “Ön Tasarım” ve “Kritik Tasarım” rapor aşamalarını başarıyla tamamlayan ASÜ DYNAMIC, maddi destek almaya ve final aşamasına yükselerek, Eylül Ayında Gaziantep’te düzenlenecek organizasyonda ASÜ’yü temsil etmeye hak kazandı.

İnsansız sualtı aracı geliştiren ASÜ öğrencileri finale yükseldi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu “ASÜ DYNAMIC” takımı, geliştirdiği İnsansız Sualtı Aracı (İSAA) ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) final aşamasına yükseldi.
TEKNOFEST 2020 kapsamında ASELSAN Uluslararası İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması İleri Kategorisine yoğun şekilde hazırlanan ve sırasıyla “Ön Tasarım” ve “Kritik Tasarım” rapor aşamalarını başarıyla tamamlayan ASÜ DYNAMIC, maddi destek almaya ve final aşamasına yükselerek, Eylül Ayında Gaziantep’te düzenlenecek organizasyonda ASÜ’yü temsil etmeye hak kazandı. 2020 Ocak ayında çalışmalara başladıklarını, pandemi öncesinde mekanik ve elektronik tasarımı tamamladıklarını söyleyen ASÜ DYNAMIC Takım Kaptanı Ahmet Selçuk Güler, geliştirdikleri aracın su altı denemelerinde başarı sağladığını vurguladı. Berat İğde, Enes Can Sarıkaya, Oğuzhan Kaan Danabaş, Özhan Utku isimli öğrencilerin görev aldığı takımın akademik danışmanlığını Doç. Dr. Emre Arslan yapıyor. Son dönemlerde üzerinde daha fazla çalışmanın yapıldığı İSAA’lar askeri ve sivil amaçlı kullanım alanlarına sahip. Bu araçlar, sualtı inşaat çalışmaları, arama-kurtarma, sualtı boru ve kablo sistemlerinin döşenmesi ve kontrolü, batık kurtarma, köprü ayakları kontrolleri, balık ve tür araştırmaları, sualtı enerji santralleri, naaş ve delil çıkarma, sualtı olay yeri inceleme gibi özellikli alanlarda görev alıyor.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, çalışmada yer alan tüm ekibi tebrik etti ve ASÜ DYNAMIC takımına final aşamasında başarılar diledi.

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