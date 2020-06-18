Inter Akademi Türkiye, Mersin'de kuruldu

"Mersin'de güzel bir tesis yapıyoruz. Temmuz ayının ilk haftasında bitecek. Ayrıca 5 tesiste oyuncularımıza hizmet vermeye başlayacağız. Öncelikli hedefimiz Mersin'de organizemizi tamamlamak. Talebe göre hareket edeceğiz, acelemiz yok. Her şeyi layıkıyla yapmak istiyoruz. Türkiye'ye yayılmamız kısa sürede de olabilir. Inter Akedemi'de oyuncularımızı Türk ve dünya futboluna kazandırırsak mutlu olacağız. Inter Akademi Türkiye talep olan ve ihtiyaç duyulan her yerde olacak."

