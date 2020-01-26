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MAÇ SONUCU | Inter-Cagliari: 1-1 (Serie A)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

Serie A'nın 21. haftasında şampiyonluk adaylarından Inter, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Inter'in tek golünü Lautaro Martinez atarken, Cagliari'nin sayısını ise Radja Nainggolan kaydetti.

MAÇ SONUCU | Inter-Cagliari: 1-1 (Serie A)

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Gianluca Manganiello yönetti. Maçın ilk yarısında, ev sahibi takım pozisyonlar bulurken, 29. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez, Inter'i 1-0 öne geçirdi. Golden önce Martinez’in faul yaptığı yönünde itiraz eden Cagliari Teknik Direktörü Rolando Maran’a hakem Manganiello, sarı kart gösterdi.

İlk yarı ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Inter, farkı açmak için baskılı oynasa da golü bulan taraf konuk ekip oldu. Cagliari, 78. dakikada Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan ile skorda dengeyi kurdu: 1-1.

MARTINEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Interli Martinez hakemi protestodan 90+4. dakikada üst üste 2 sarı karttan kırmızı kart gördü. Maç 1-1 eşitlikle sona ererken, şampiyonluk mücadelesi veren Inter, ligde üst üste 3. maçtan beraberlikle ayrılarak, son 3 maçta toplamda 6 puan kaybetti.

Bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 48 yapan Inter, maç eksiği bulunan lider Juventus’un 3 puan gerisinde yer alıyor. Son haftalarda galibiyet hasret kalan Cagliari ise puanını 31 yaparak, puan tablosunda 6. sırada yer aldı.

Serie A’nın 21. haftasında bugün Roma ile Lazio arasında başkent derbisi ve ardından da Napoli-Juventus maçı oynanacak. Lider Juventus, Napoli deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda, en yakın takipçisi Inter ile puan farkını 6’ya çıkartacak.

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Anahtar Kelimeler:
cagliari Futbol: İtalya Serie A inter

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