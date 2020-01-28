Inter Christian Eriksen transferini resmen açıkladı | (Dünyada ara transferler 2019-2020 sezonu)

Inter, Tottenham'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'in transferini resmen açıkladı.

Serie A'da şampiyonluk iddiasını sürdüren Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen ile kadrosunu güçlendirdi. Eriksen'in takım elbiseli fotoğrafını paylaşan Inter resmi hesabı, transferi "Milano şehrinin zerafeti bir diğeriyle tanışmak üzere" sözleriyle açıkladı.

Danimarkalı orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı. 27 yaşındaki oyuncu, Inter'de 24 numaralı formayı giyecek. Eriksen, 2013-2014 sezonundan beri Tottenham forması giyiyordu. Eriksen, Tottenham ile bu sezon 28 resmi maça çıktı. Danimarkalı takımına 3 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

ERIKSEN: INTER FANTASTİK BİR KULÜP

Transferi hakkında kulübün resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulunan Eriksen, kariyerine İnter'de devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Inter'e gelmek için sabırsızlanıyordum. Burada olmak harika bir duygu, Inter'e katıldığım için çok mutluyum. Inter taraftarları ile bütünleşmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız beni çok sıcak karşıladı, harika hissediyorum. Ben istatistiklere o kadar önem veren biri değilim ama insanlar bu konular hakkında konuşuyor. İngiltere'de iyi istatistikler ortaya koydum. Artık yeni bir mücadeleye başlama zamanı. Böyle büyük bir kulüpte ve Serie A'da oynama fırsatı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Inter harika, fantastik bir kulüp" dedi.



