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  4. Inter Christian Eriksen transferini resmen açıkladı | (Dünyada ara transferler 2019-2020 sezonu)

Inter Christian Eriksen transferini resmen açıkladı | (Dünyada ara transferler 2019-2020 sezonu)

İTALYA HABERLERİ  | 28.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde bombalar ardı ardına patlıyor. Inter, Tottenham'ın yıldız futbolcusu Christian Eriksen'ni resmen kadrosuna kattı. İşte dünyada ara transfer döneminde gerçekleşen transferler...

Inter, Tottenham'ın Danimarkalı oyuncusu Christian Eriksen'in transferini resmen açıkladı.

Serie A'da şampiyonluk iddiasını sürdüren Inter, Tottenham'dan Christian Eriksen ile kadrosunu güçlendirdi. Eriksen'in takım elbiseli fotoğrafını paylaşan Inter resmi hesabı, transferi "Milano şehrinin zerafeti bir diğeriyle tanışmak üzere" sözleriyle açıkladı.

Danimarkalı orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandı. 27 yaşındaki oyuncu, Inter'de 24 numaralı formayı giyecek. Eriksen, 2013-2014 sezonundan beri Tottenham forması giyiyordu. Eriksen, Tottenham ile bu sezon 28 resmi maça çıktı. Danimarkalı takımına 3 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

ERIKSEN: INTER FANTASTİK BİR KULÜP

Transferi hakkında kulübün resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulunan Eriksen, kariyerine İnter'de devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Inter'e gelmek için sabırsızlanıyordum. Burada olmak harika bir duygu, Inter'e katıldığım için çok mutluyum. Inter taraftarları ile bütünleşmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız beni çok sıcak karşıladı, harika hissediyorum. Ben istatistiklere o kadar önem veren biri değilim ama insanlar bu konular hakkında konuşuyor. İngiltere'de iyi istatistikler ortaya koydum. Artık yeni bir mücadeleye başlama zamanı. Böyle büyük bir kulüpte ve Serie A'da oynama fırsatı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Inter harika, fantastik bir kulüp" dedi.


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İtalya serie a inter Christian Eriksen Tottenham Transfer

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