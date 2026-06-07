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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Oy kullanırken duyurunca ortalık karıştı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Hakan Çalhanoğlu açıklaması futbol gündemini hareketlendirdi. Milli yıldız transfer iddialarına sessiz kalırken, Inter cephesinden net bir yanıt geldi. İtalyan kulübü, sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncuyu takımda tutmakta kararlı.

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Oy kullanırken duyurunca ortalık karıştı
Cevdet Berker İşleyen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin transfer hamleleri gündemdeki yerini korurken, sarı-lacivertli camiada en çok konuşulan isimlerden biri A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu. Safi, son günlerde anlaşma sağladığını öne sürdüğü futbolcuları açıklarken, tecrübeli orta saha oyuncusunun da adını verdi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Inter den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Oy kullanırken duyurunca ortalık karıştı 1

A Milli Takım kampında basın mensuplarının transfer iddialarıyla ilgili yönelttiği sorularla karşılaşan Hakan Çalhanoğlu, konu hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Deneyimli futbolcu, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

INTER'DEN AÇIKLAMA

Inter den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Oy kullanırken duyurunca ortalık karıştı 2

Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamaların ardından Inter yönetiminden de dikkat çeken bir yanıt geldi. İtalyan ekibinin Sportif Direktörü Piero Ausilio, milli yıldızın geleceğiyle ilgili çıkan haberleri değerlendirerek, "Hakan Çalhanoğlu’nu takımda tutmak istiyoruz, sözleşmesi devam ediyor ve Fenerbahçe’den gelen o açıklamaların herhangi bir sonucu olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Inter den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Oy kullanırken duyurunca ortalık karıştı 3

Inter ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan bağını sürdürdüğüne dikkat çekildi. İtalyan temsilcisi, başarılı futbolcuyu kadrosunda tutma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

19 GOLE DİREKT KATKI

Inter den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Oy kullanırken duyurunca ortalık karıştı 4

Geride kalan sezonda Inter formasıyla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, takımına 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcu, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilmeye devam etti.

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transfer Hakan Çalhanoğlu son dakika fenerbahçe Hakan Safi
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