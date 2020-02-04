International Finance'ten TEB Özel'e "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülü

İSTANBUL(AA) - İngiltere'nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance dergisinin düzenlediği International Finance Awards kapsamında (Uluslararası Finans Ödülleri) 2019 yılının "En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü" TEB Özel Bankacılık'a verildi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl da aynı ödülün kazananı olan TEB Özel Bankacılık, bu alanda üst üste iki yıl ödül kazanarak istikrarını bir kez daha göstermiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Özel Bankacılık'ın başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak geçen yıl da "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünü kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özel bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyor, her geçen gün hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Geçen yıl başarılı hizmetlerimiz dolayısıyla layık görüldüğümüz ödülü bu yıl tekrar kazanmamız, TEB olarak istikrarlı bir şekilde hep daha iyisi için çalıştığımızın, müşterilerimize en iyi özel bankacılık hizmetlerini sunmayı sürdürdüğümüzün de en güzel göstergelerinden biri. Aynı zamanda uluslararası bir platformda başarılarımızla ülkemizi temsil etmekten de ayrıca gurur duyuyoruz."